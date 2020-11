Schiele schlägt ruhige Töne an

Sandhausen.Michael Schiele scheint ein Mann der ruhigen Töne zu sein. Besonnen und smart präsentiert sich der neue Trainer des SV Sandhausen, der die Talfahrt des Fußball-Zweitligisten beenden soll. Dabei will der 42-Jährige, der am Donnerstag seine erste Einheit leitete und am Freitag offiziell vorgestellt wurde, bei seiner Premiere am Samstag gegen den FC Erzgebirge Aue nicht alles auf links drehen (Spielbeginn: 13 Uhr/Sky).

Schiele verlässt sich aufgrund des knappen Zeitfensters auf sein Trainerteam um Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits, das nach dem Abgang von Uwe Koschinat die Einheiten vorübergehend übernommen hatte. „Wir wollen in der Defensive nicht ganz so viele Chancen zulassen und wieder zu alter Stärke bei den Standards zurückfinden. Diese Kompaktheit hat den SVS jahrelang ausgezeichnet. Das Offensivspiel soll darunter aber nicht leiden“, sagt Schiele.

Einer von zwei Kandidaten

Zuvor berichtete Jürgen Machmeier beim Pressegespräch davon, dass Schiele einer von zwei Kandidaten gewesen sei und sich als Wunschlösung entpuppt habe. Dabei ging sein Lob an Mikayil Kabaca. Der Sportliche Leiter habe seine Hausaufgaben gemacht und ein klares Anforderungsprofil erstellt. Kabaca stellt klar: „Wir haben nach einem Mann gesucht, der die Liga kennt. Einem Trainer, der irgendwo auch eine Art Kumpeltyp ist, aber gleichzeitig auch als Respektsperson angesehen wird. Michael hat in seiner Zeit bei den Würzburger Kickers gezeigt, dass er diese Position ausfüllen kann. Dort hat er aus einem Abstiegskandidaten einen Aufsteiger geformt.“

Allerdings musste Schiele bei den Unterfranken in dieser Saison bereits nach nur drei Pflichtspielen gehen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020