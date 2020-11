Schiele soll SV Sandhausen aus der Krise führen

Sandhausen. Michael Schiele (Bild) übernimmt das Traineramt beim SV Sandhausen. Damit hat der Fußball-Zweitligist binnen drei Tagen einen Nachfolger für Uwe Koschinat gefunden, der den Verein nach dem Absturz auf Tabellenplatz 15 und fünf sieglosen Partien nacheinander überraschend verlassen musste.

Schiele, der die Würzburger Kickers im Vorjahr in die 2. Bundesliga geführt hatte und dort nach drei Spieltagen von seinen Aufgaben entbunden worden war, ist am Hardtwald ein alter Bekannter. In der Saison 2002/2003 absolvierte der mittlerweile 42-Jährige 32 Spiele für den SVS. Wie Sandhausens Pressesprecher Markus Beer bestätigte, habe man sich im Kreis der Verantwortlichen relativ rasch auf Schiele festgelegt, doch erst am Donnerstagnachmittag waren die letzten Formalitäten geklärt worden. Eine Laufzeit des Arbeitspapiers wurde jedoch nicht bekanntgegeben. Für den neuen Coach ging es Schlag auf Schlag, denn der Schwabe leitete nach der Vertragsunterzeichnung direkt seine erste Einheit und setzte prompt die Forderungen von Mikayil Kabaca um. Der Sportliche Leiter hatte darauf gepocht, dass der neue Coach „Energie bei den Spielern freisetzen“ solle. Und immer wieder hallte es über den Trainingsplatz am Hardtwald: „Feuer, Feuer. Da muss mehr Feuer rein.“ Absender dieser Worte war Schiele, der bei seiner Premiere an der Jahnstraße von Präsident Jürgen Machmeier, Geschäftsführer Volker Piegsa und Kabaca unter die Lupe genommen wurde.

„Feuer“ auf dem Trainingsplatz

Wiederholt unterbrach Schiele die Spielformen mit konkreten Nachjustierungen, die es von den Profis umzusetzen galt. Die Assistenten Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits werden dem Trainerstab vorerst erhalten bleiben. Auch mit Daniel Ischdonat (Torwarttrainer), Dirk Stelly (Athletiktrainer) und Phil Weimer (Video-Analyst) wird Schiele die Zusammenarbeit aufnehmen. Sein Debüt gibt der Fußball-Lehrer am Samstag (13 Uhr), wenn der SVS zu Hause auf Aue trifft. mgw (Bild: dpa)

