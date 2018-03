Seegert verliert Las-Vegas-Wette gegen Max Kruse

Auftritt im Sportstudio: Nico Seegert, Sven Voss und Max Kruse (v.l.). © zdf

Die Wette gegen Nationalstürmer Max Kruse ging am Ende deutlich verloren. Viermal traf der Bremer Angreifer an der legendären Torwand im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF, Nico Seegert war nur einmal im oberen Loch erfolgreich. Poker-Experte Kruse hatte dem Mannheimer Fußballer in Diensten des FSV Frankfurt zugesagt, ihn zu einem Kurztrip mit ins amerikanische Zockerparadies Las Vegas zu nehmen,

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1970 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.02.2018