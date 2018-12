Später Schock trotz Försters Traumtor

Sandhausen.Die Zweitliga-Fußballer des SV Sandhausen konnten es gestern Nachmittag nicht fassen: 94 Minuten sahen sie gegen Jahn Regensburg wie die sicheren Sieger aus, doch am Ende mussten sich die Schwarz-Weißen beim 2:2 mit einem Punkt im Abstiegskampf begnügen, denn Sargis Adamyan überrumpelte die SVS-Defensive in der Nachspielzeit. „Gerade fühlt es sich so an, als hätte uns jemand ins Gesicht geschlagen“, wurde Kapitän Denis Linsmayer nach dem achten sieglosen Spiel in Folge deutlich, „es bringt uns nichts, dass wir schon wieder eine gute Leistung abgerufen haben, wenn die Punkte fehlen.“

Schon in der Anfangsphase zeigte sich vor 4437 Zuschauern, dass der SVS an seine aufsteigende Form anknüpfen wollte. Der Ertrag blieb jedoch aus, dafür klingelte es auf der Gegenseite: Sargis Adamyan nutzte die Schläfrigkeit der Sandhausener Defensive aus und schlenzte den Ball ins lange Eck (16.) – 0:1.

Das Nervenkostüm der Hausherren war in den vergangenen Wochen häufig auf die Probe gestellt worden, doch diesmal blieben die Kurpfälzer ruhig und lieferten nur vier Minuten nach dem Rückstand die richtige Antwort: Andrew Wooten verwertete eine Flanke von Leart Paqarada zum 1:1. Der SVS übernahm jetzt das Kommando. Es dauerte aber bis zur 44. Minute, ehe Förster mit einem Traumtor das 2:1 gelang. Der ehemalige Waldhof-Spieler zog per Dropkick ab und ließ Philipp Pentke im Gehäuse keine Abwehrmöglichkeit.

Im zweiten Durchgang hätten die Hausherren die Partie entscheiden müssen, allerdings ließen sie zwischen der 65. und der 68. Minute vier Chancen aus. Und so kam es, wie es kommen musste: Nach einem langen Ball von Pentke traf Adamyan zum 2:2. „Das ist das i-Tüpfelchen einer verkorksten Hinrunde“, ärgerte sich Geschäftsführer Otmar Schork. Am Freitag könnte Sandhausen gegen Fürth zumindest den Abschluss des Kalenderjahres noch versöhnlich gestalten (Anpfiff: 18.30 Uhr). „Drei Punkte sind unser Ziel. Es gibt viele Faktoren, die Hoffnung machen“, betonte Schork. mjw

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018