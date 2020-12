SV Sandhausen verschafft sich Luft

Würzburg.Michael Schiele hat als Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen seinen ersten Sieg eingefahren. An seiner alten Wirkungsstätte bei den Würzburger Kickers durfte sich der 42-Jährige mit seiner neuen Mannschaft über einen hart umkämpften 3:2 (1:1)-Erfolg freuen. Zweifellos war die Rückkehr an den Dallenberg für Schiele ein besonderes Erlebnis: „Man läuft hier entlang und an der Kabine vorbei, in die man drei Jahre lang gegangen ist. Ich musste dennoch klaren Kopf bewahren, um meiner neuen Mannschaft die richtigen Ratschläge mit auf den Weg zu geben.“

In der ersten kompletten Trainingswoche unter Schiele gab es jedoch einen Aufreger. Bei Besar Halimi fiel am Donnerstag der Corona-Test positiv aus. „Die Vorbereitung war nicht ideal. Wir mussten den kompletten sportlichen Bereich am Samstagvormittag nachtesten und durften erst nach Würzburg fahren, als die negativen Ergebnisse vorlagen. Das war erst um 19.30 Uhr der Fall“, erklärte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca: „Es war hektisch, aber die Spieler haben die Situation super angenommen und den Bock mit den drei Punkten umgestoßen.“

Durch den dritten Saisonsieg verließ der SVS den Abstiegsrelegationsplatz, auf den er am Samstag zurückgefallen war. „Es war ein Schlüsselspiel, das hat man der Partie angemerkt. Trotz der Anspannung haben wir zum Glück gewonnen. Es war ein dreckiger Sieg, den wir benötigt haben“, urteilte SVS-Präsident Jürgen Machmeier.

Erste Chance führt gleich zum Tor

Gleich die erste Möglichkeit brachte die Gäste in Führung. Nach einem Eckball von Julius Biada beförderte Daniel Keita-Ruel am langen Pfosten den Ball über die Linie. Der zuletzt angezählte Angreifer war ein Aktivposten und verpasste mit einem Pfostenschuss das 2:0. Auf der Gegenseite profitierte David Kopacz von einem Fehlpass von Robin Scheu. Der Würzburger bediente Mitja Lotric, der ausglich (42.).

In der Pause musste Schiele reagieren, denn Aleksandr Zhirov war angeschlagen. Der eingewechselte Ivan Paurevic, der den Verein eigentlich hätte verlassen sollen, traf nach einem umstrittenen Standard zum 2:1 (54.). Diese Szene sorgte für Entsetzen bei Ex-Waldhof-Coach Bernhard Trares, der die Kickers im November übernommen hatte: „Der Zweikampf vor dem Freistoß, der zum 2:1 führt, war spielentscheidend. Das ist eine Frechheit, diesen zu pfeifen. Der Linienrichter steht fünf Meter entfernt.“ Die Partie wurde extrem intensiv geführt. Nach einem weiteren Zusammenprall ließ der Unparteiische Sören Storks die Partie weiterlaufen. Nikolas Nartey fand mit seiner Hereingabe Keita-Ruel, der auf 3:1 erhöhte (70.). Es wurde aber noch ruppiger: Ewerton kam im Zweikampf viel zu spät und sah nach seinem Vergehen gegen Dennis Diekmeier die Rote Karte.

In Unterzahl warfen die Unterfranken alles nach vorn, doch mehr als der Anschlusstreffer von Daniel Hägele sprang nicht mehr heraus, so dass sich der SVS ein wenig Luft verschaffen konnte und Würzburg gleichzeitig den ersehnten Befreiungsschlag verpasste. mjw/ü

