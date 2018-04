Trainer-Freundschaft ruht

Anzeige

Sandhausen.Der SV Sandhausen will mit einem Heimsieg gegen den SV Darmstadt 98 die letzten Zweifel am Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga beseitigen. Denn auch nach dem jüngsten 2:0-Erfolg beim MSV Duisburg und 41 Punkten ist der Tabellenachte noch nicht gerettet. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur vier Zähler. Mit drei Punkten gegen den stark abstiegsgefährdeten Vorletzten Darmstadt (heute, 13 Uhr) könnten die Kurpfälzer wohl mit den Planungen für kommende Saison beginnen.

„Wir wissen, dass wir noch Punkte brauchen – und die wollen wir im Heimspiel gegen Darmstadt holen“, sagte Trainer Kenan Kocak am Donnerstag. Bis auf die Dauerverletzten Tim Kister und Ken Gipson sowie Mirco Born, der sich erneut eine Leistenverletzung zugezogen hat, kann Kocak auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.

Für die erst im vergangenen Jahr aus der Bundesliga abgestiegenen Darmstädter ist die Partie die wohl letzte Chance, sich vor dem Fall in die Drittklassigkeit zu retten. Daher werden sie von über 4000 Fans begleitet, die das Duell für Sandhausen fast zu einem Auswärtsspiel werden lassen. Während der 90 Minuten muss Kocak seine Freundschaft zu Darmstadts Coach Dirk Schuster ruhen lassen. Im Rahmen seiner Trainerausbildung hatte er einst mehrere Wochen bei Schuster hospitiert.