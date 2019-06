Verletzungen trüben Stimmung

Sandhausen.Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sein erstes Trainingslager erfolgreich abgeschlossen. Drei Tage lang weilten die Profis in Bad Schönborn, wobei die Einheiten anders als zunächst geplant in Sandhausen stattfanden. Grund dafür war die Sperrung der Hauptstraße in Östringen, denn eigentlich hätte das Training auf dem Gelände des FC Östringen sein sollen.

„Der Weg von der Unterkunft zum Platz wäre dann viel länger gewesen, deswegen haben wir uns entschieden, die Einheiten nach Sandhausen zu verlegen“, sagte der sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Ein besonderes Programm außerhalb des Rasens war nicht geplant. „Das Training war sehr anstrengend. Die Spieler haben abends die Ruhephasen gebraucht, um zu regenerieren“, beschreibt Kabaca den Alltag.

Es gibt allerdings auch schlechte Nachrichten zu vermelden: Die beiden Neuzugänge Robin Scheu und Mario Engels haben sich verletzt. Scheu meldete sich mit einem Bänderriss im Sprunggelenk ab und muss voraussichtlich zehn Tage pausieren. Bei Engels ist eine alte Fersenverletzung aufgebrochen. „Er hat einen großen Schmerz empfunden. Wir müssen schauen, wie sich das entwickeln wird, aber die Verletzungen sind nicht so dramatisch“, glaubt der sportliche Leiter.

Talente werden befördert

Trainer Uwe Koschinat berief außerdem sechs Talente aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) in das Aufgebot. Jannis Reuss und Roman Hauk werden die komplette Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvieren. „Das zeigt die gute Zusammenarbeit zwischen dem Profikader und dem NLZ“, verdeutlicht Kabaca die Tatsache, dass Sandhausen zum ersten Mal Akteure mit Local-Player-Verträgen ausgerüstet hat. Unter diese Regelung fallen Spieler, die in drei Spielzeiten im Alter zwischen 15 und 21 Jahren für einen Verein aktiv waren.

Keeper Fraisl im Fokus

Außerdem gaben die Verantwortlichen auf der ersten Pressekonferenz der neuen Saison am vergangenen Mittwoch bekannt, noch drei weitere Spieler verpflichten zu wollen. Neuigkeiten gibt es in dieser Hinsicht noch nicht. „Wir haben weiterhin Kontakt zu Spielern, die für uns interessant sind, aber wir lassen uns Zeit. Speziell auf der Torhüterposition wollen wir uns noch nicht festlegen“, erklärt Kabaca. Mit Martin Fraisl hat Koschinat einen Torwart-Typ wie Marcel Schuhen an den Hardtwald gelotst. Der Österreicher soll sich in den ersten Wochen beweisen. Danach wolle man sich zusammensetzen und schauen, ob man einen weiteren Schlussmann verpflichten wolle. Fraisl selbst geht seine neue Aufgabe mit großen Zielen an: „Mein Anspruch ist es, die neue Nummer eins hier zu werden.“

Schon am Mittwoch wird der 26-Jährige zum ersten Mal in einem Vorbereitungsspiel zwischen den Pfosten stehen. Gegen den Nachbarn vom FC Astoria Walldorf wird Koschinat wohl jeweils eine Mannschaft pro Halbzeit aufstellen. Wichtig ist für Kabaca aber ohnehin vor allem eines: „Alle Spieler sollen verletzungsfrei bleiben.“ Anpfiff ist am Hardtwald um 18 Uhr. „Das wird eine gute Einheit unter Top-Bedingungen“, freut sich Kabaca.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.06.2019