Weg von der Intensivstation

Sandhausen.Andrew Wooten hauchte dem fast totgeglaubten Patienten SV Sandhausen vergangene Wochen mit seinem 1:0-Siegtreffer in Magdeburg Leben ein – jetzt ist der Fußball-Zweitligist auf gutem Weg, die Intensivtation zu verlassen: Mit dem 4:0-Schützenfest gegen den FC St. Pauli feierten die Schwarz-Weißen zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege nacheinander.

„Wir bleiben aber auf dem Boden, denn wir haben noch nichts erreicht. Unseren Tabellenplatz müssen wir mit dem Messer zwischen den Zähnen verteidigen“, fordert SVS-Präsident Jürgen Machmeier. Dank der drei Punkte verlässt Sandhausen zum ersten Mal seit dem 18. Spieltag die Abstiegsränge. „Diese Momentaufnahme ist für den Club und für die Fans sehr gut“, findet auch Trainer Uwe Koschinat.

Förster mit Doppelpack

In den ersten Minuten tat sich der SVS schwer. St. Pauli war nach der 0:4-Schlappe im Derby gegen den Hamburger SV mit Wut im Bauch an den Hardtwald gekommen. Die Kiez-Kicker wollten unbedingt Wiedergutmachung betreiben, doch aus ihrer Überlegenheit konnten sie kein Kapital schlagen. Auf der Gegenseite wurde der vermeintliche Treffer von Denis Linsmayer nicht anerkannt, da Mitspieler Jesper Verlaat passiv im Abseits stand (6.). „Das war der Weckruf“, stellte Koschinat fest. In der Folge übernahmen die Kurpfälzer das Kommando. Nach einer Flanke von Aushilfskapitän Dennis Diekmeier traf Wooten zum 1:0 (34.). Nur neun Minuten später legte der Ex-Waldhöfer Philipp Förster nach.

Auch die Halbzeitpause brachte Sandhausen nicht aus dem Konzept – ganz im Gegenteil: 20 Sekunden nach Wiederbeginn erhöhte Fabian Schleusener auf 3:0. Den Schlusspunkt in dieser furiosen Phase setzte Förster, der zum ersten Mal in seiner Zweitliga-Karriere einen Doppelpack schnürte (49.). „Ich bin froh, dass ich den Ball zwei Mal so gut getroffen habe. Aber im Endeffekt zählen nur die drei Punkte“, zeigte sich der 24-Jährige bescheiden.

Die ersatzgeschwächten Paulianer, bei denen die Hoffenheimer Leihgabe Justin Hoogma in der Anfangself stand, bäumten sich erst nach dem 0:4 noch einmal kurz auf. SVS-Torwart Marcel Schuhen hielt den Kasten aber sauber. „Wir haben wenig zugelassen und nach vorn viele gute Akzente gesetzt. Jetzt müssen wir dranbleiben und alles reinhauen. Dann bin ich mir sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden“, glaubt Förster, dass sich der Patient SV Sandhausen auf dem Weg der Besserung befindet. mjw

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019