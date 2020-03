Zeichen stehen auf Wende

Sandhausen.Neuer Monat, neues Glück: Der Februar, in dem Fußball-Zweitligist SV Sandhausen alle vier Spiele ohne eigenen Treffer verloren hat, ist vorbei – und siehe da: In der Partie beim VfL Bochum kam die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat nicht nur zu einem Punkt, sondern auch zu vier Toren.

Da der SVS aber auch vier Treffer kassierte, konnte sich der Coach über das Spektakel nur bedingt freuen: „Das Spiel beim VfL war wichtig für die Moral, weil wir zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt haben, aber ich darf nicht den Mantel des Schweigens über ein paar Phasen legen. Mir hat die Dominanz in der Luft gefehlt, und zeitweise musste man sich Sorgen machen, dass es ein Debakel werden könnte. Insgesamt bin ich also eher erleichtert, dass das Spiel 4:4 ausging.“

Im Duell mit dem FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr) könnte es zu einem Einstand kommen: Durch die Gelbsperre von Gerrit Nauber ist es möglich, dass Jesper Verlaat in die Mannschaft rückt.

Vertrauen – von 0 auf 100

Der Innenverteidiger hat bisher noch keine Pflichtspielminute in dieser Saison absolviert, trotzdem vertraut ihm Koschinat auf ganzer Linie: „Er ist ein Teamplayer, der sich zu 100 Prozent mit seiner Rolle und seinen Teamkollegen identifiziert. Ich habe keine Sorgen, ihn aufzustellen.“ Zumal Verlaat in der vergangenen Spielzeit, als sich der SVS erst in der Schlussphase vor dem Abstieg retten konnte, noch zum festen Kern der Viererkette gehört hatte.

Die zweite Option für das Abwehrzentrum ist Tim Kister, der bei der 0:2-Niederlage gegen Karlsruhe einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte und gegen Bochum draußen saß. „Er wird alles besser machen wollen“, ist sich Koschinat sicher, dass Kister den Auftritt nicht auf sich sitzen lassen möchte. Für den 33-Jährigen spricht die Erfahrung.

Neben Nauber fällt auch Sören Dieckmann aus. Der Linksverteidiger hat sich am Mittwoch mit einem entzündeten Becken abgemeldet und wird medikamentös behandelt. Ein Kandidat für die Startformation ist dagegen Denis Linsmayer, der aufgrund mäßiger Leistungen auf der Bank Platz nehmen musste, erklärte Koschinat. Er lässt dem defensiven Mittelfeldspieler aber die Tür für eine Rückkehr offen: „Die Chance ist immer da. Mir hat auf dem Feld seine Präsenz gefehlt und auch seine Qualität, immer wieder in den Passwegen der Gegenspieler zu stehen, hat nicht mehr so gut funktioniert.“ Deswegen entschied sich der Coach unter anderem für Robin Scheu, der die Gegner schon im Spielaufbau stresste. Ob sich die „individuell herausragend besetzten“ Hamburger stressen lassen, ist fraglich.

St. Pauli mit breiter Brust

Sie kommen nach dem 2:0-Derbysieg gegen den Stadtrivalen HSV und dem 3:1-Erfolg gegen den VfL Osnabrück mit einer breiten Brust. „Der Verein hat eine eigene Aura, ein eigenes Innenleben“, erklärt Koschinat seine Bewunderung für den Kiez-Club, der es offensichtlich noch vielen anderen Fußballfans angetan hat, denn der SVS rechnet mit bis zu 9000 Zuschauern. Das komplette Gäste-Kontingent ist vergriffen.

Trotzdem ist es aus Koschinats Sicht Zeit für den ersten Heimsieg im Kalenderjahr 2020. „Wir müssen unseren Anhängern unser anderes Gesicht zeigen. Diese Partie wird richtungsweisend“, ist er sich sicher. Da der Februar aber vorbei ist, stehen die Zeichen für eine Wende auch in diesem Punkt nicht schlecht.

