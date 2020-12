1:4 gegen Haching: Waldhof-Krise verschärft sich

Mannheim.Fünf Niederlagen aus sechs Auswärtsspielen – mit dieser äußerst dürren Bilanz war die SpVgg Unterhaching am Dienstag nach Mannheim gekommen. Doch der SV Waldhof in seiner aktuellen Verfassung war der perfekte Aufbaugegner für die Münchner Vorstädter. Durch die 1:4 (1:3)-Niederlage gegen die SpVgg rutschten die Mannheimer nach nun drei Pleiten und elf Gegentoren in Folge auf Platz 14 ab und

...