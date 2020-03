3. Liga: DFB verlegt Spieltage 28 und 29

Nun haben die Fans in der 3. Fußball-Liga Gewissheit: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die nächsten beiden Spieltage wegen der Corona-Krise abgesagt. Damit folgt der DFB der Empfehlung des Ausschusses der 3. Liga. Die betroffenen Spieltage 28 und 29, die an diesem Wochenende sowie unter der Woche am Dienstag und Mittwoch angesetzt waren, sollen frühestens Anfang Mai nachgeholt werden. Termine wurden noch nicht festgelegt.

Für den SV Waldhof Mannheim bedeutet die Entscheidung, dass das Heimspiel am Freitag gegen den KFC Uerdingen und das Auwärtsspiel bei Hansa Rostock am Mittwoch ausfallen werden.

Der Ausschuss der 3. Liga hatte sich für eine Verlegung der Partien ausgesprochen und war somit gegen Geisterspiele, die auch zur Debatte standen. Grund dafür sei die sensible wirtschaftliche Lage der Liga und ihrer Klubs.