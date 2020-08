4:1 – SV Waldhof gewinnt Pokalfinale gegen FC Nöttingen

Mannheim.Der SC Freiburg kommt in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Mannheim! Mit einem nach anfänglichen Problemen in der zweiten Halbzeit souveränen 4:1 (0:0)-Sieg gegen Oberligist FC Nöttingen im Finale des badischen Landespokals sicherte sich der SV Waldhof am Samstag das Ticket für das reizvolle Duell gegen den südbadischen Bundesligisten mit Kult-Trainer Christian Streich am zweiten

