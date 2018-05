48 Sekunden Vorfreude - Buwe stimmen Fans auf Relegation ein

Anzeige

"Es ist an der Z3it": Mit diesem Slogan mobilisiert Fußball-Regionalligist SV Waldhof alle Anhänger, um im dritten Anlauf endlich den Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen. Auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichten die Mannheimer jetzt einen emotionalen Trailer, in dem die beiden Angreifer Benedikt Koep und Nicolas Hebisch die Fans zur Unterstützung in den beiden Play-offs am 24. und 27. Mai gegen den Meister der Regionalliga West (KFC Uerdingen oder Viktoria Köln) aufrufen. Untermalt ist der knapp einminütige Clip von Schlachtgesängen und einem kleinen Einblick hinter die Kulissen.