5:2 gegen Magdeburg! SV Waldhof feiert wichtigen ersten Heimsieg

Mannheim.Die letzte Aktion passte zu diesem goldenen Oktober-Nachmittag für den SV Waldhof. In der dritten Minute der Nachspielzeit zirkelte Marcel Hofrath einen 22-Meter-Freistoß sehenswert in den Winkel. 5:2, Jubel, Ende, Aus – der erste Mannheimer Heimsieg in dieser Saison war unter Dach und Fach. Das Ergebnis liest sich am Ende allerdings klarer, als es der Spielverlauf hergab: Schlusslicht 1. FC

...