Amin: „Ich wollte kein Öl ins Feuer gießen“

Mannheim/Meppen.Man sieht sich immer zweimal im Leben: Rund 14 Monate nach seinem Wechsel vom SV Waldhof zum SV Meppen läuft Hassan Amin am Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) wieder an seinem alten Arbeitsplatz in Mannheim auf. Im Interview mit dieser Zeitung spricht er über seine Rückkehr, das Niveau der 3. Liga und stellt die Gründe für seinen Wechsel nach Meppen richtig.

Herr Amin, am Samstag

...