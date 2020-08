Auch Papa Verlaat findet den SV Waldhof gut

Mosbach/Mannheim.Frank Verlaat hat in seiner Karriere viele große Stadien gesehen. Mit Ajax Amsterdam wurde der Niederländer als junger Mann 1987 Europapokal-Sieger der Pokalsieger. Beim VfB Stuttgart hielt der Verteidiger Ende der 90er Jahre dem „magischen Dreieck“ um Giovane Elber, Krassimir Balakov und Fredi Bobic den Rücken frei, auch bei Werder Bremen reden sie nur positiv über ihren langjährigen Abwehrchef. Aber ein Drittrunden-Spiel im badischen Verbandspokal auf einem Kunstrasenplatz in der nordbadischen Provinz – das ist auch für den mittlerweile 52-jährigen Holländer Neuland. „Spielt Mosbach in der sechsten oder siebten Liga?“, fragt Verlaat am Rande der Partie im Elzstadion, die der SV Waldhof am Ende mühsam mit 2:1 gewinnt. Es ist die siebtklassige Landesliga.

Der Grund, warum sich Verlaat in den Odenwald verirrt hat, ist natürlich sein Sohn Jesper, der im Sommer vom SV Sandhausen zum Mannheimer Drittligisten gewechselt ist. „Ich war in Holland und habe mit meinem Bruder eine kleine Tour durch Österreich und Deutschland gemacht. Da wollte ich kurz bei ihm vorbeischauen, auch weil wir uns durch Corona länger nicht mehr gesehen haben“, berichtet Papa Verlaat. Seit dem Ende seiner Profi-Karriere lebt der Niederländer an der portugiesischen Algarve, wo es ihn einst der Liebe wegen hin verschlug. In einer der sonnenreichsten Ecken Europas lässt es sich gut aushalten, das sieht man dem braungebrannten Verlaat an.

Sein Sohn fühlt sich aber auch in der Rhein-Neckar-Region sehr wohl. Als es darum ging, nach einer mäßig erfolgreichen Saison in Sandhausen einen neuen Arbeitgeber zu finden, hielt sich Frank Verlaat mit väterlichen Ratschlägen zurück. „Ich denke, es ist wichtig, dass er das Gefühl hat, die richtige Wahl getroffen zu haben“, sagt der Ex-Profi, der sogar einmal für die niederländische Nationalelf auflief. Den Wechsel nach Mannheim befürwortet der prominente Papa: „Ich finde seine Entscheidung gut.“

Denn beim SVW wird Jesper Verlaat das tun können, was beim SVS zuletzt eindeutig zu kurz kam. „Er muss spielen, das ist das Wichtigste für einen jungen Fußballer. Dann wird er auch besser, 100 Prozent“, meint Frank Verlaat. „Es ist ein Neuanfang für ihn. Es geht jetzt darum, dass Waldhof so schnell wie möglich als Mannschaft funktioniert.“

Zurückhaltende Prognose

In welche Tabellenregion es für den neuen Club seines Sohns in der kommenden Saison gehen könnte, da will sich Frank Verlaat nicht zu weit aus dem Fenster lehnen – so gut kennt er die unterste deutsche Profiklasse noch nicht. „Es gibt viele Vereine, die die Möglichkeit haben, aufzusteigen und auch Richtung 2. Liga wollen. Man muss auch bestimmte Möglichkeiten und Voraussetzungen haben, um das zu schaffen. Ob die da sind, kann ich nicht beurteilen“, meint der 52-Jährige.

Dass der Waldhof noch einen Mittelstürmer mit Torgarantie braucht, fällt auch Frank Verlaat auf, als beim Pokalkick in Mosbach unzählige Chancen ausgelassen werden. Ganz so einfach wird das nicht, glaubt er: „Jeder Verein will einen Stürmer, der viele Tore schießt.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020