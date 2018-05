Aufstiegsspiele: SV Waldhof gegen KFC Uerdingen

Anzeige

Die Krefelder stiegen noch unter dem Vereinsnamen Bayer 05 Uerdingen gemeinsam mit dem Waldhof 1983 in die Bundesliga auf. Größter Vereinserfolg ist der Triumph im DFB-Pokal 1985, als der Club unter Trainer Karl-Heinz Feldkamp den FC Bayern mit 2:1 schlug. Unvergessen ist auch das Uerdinger 7:3 gegen Dynamo Dresden im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger in der darauffolgenden Saison. Nach einer 0:2-Hinspiel-Niederlage in der damaligen DDR und einem 1:3-Pausenstand konnte das Spiel am 19. März 1986 in einer legendären zweiten Spielhälfte durch das sogenannte "Wunder von der Grotenburg" noch gedreht werden. Statt der notwendigen fünf Tore erzielten die Krefelder mit Profis wie Matthias Herget oder Friedhelm Funkel in der zweiten Halbzeit sogar sechs Treffer. Mehr als 200 Journalisten, Spieler und Trainer wählten diese deutsch-deutsche Begegnung im Januar 2007 bei einer Umfrage des Magazins 11 Freunde zum größten Fußballspiel aller Zeiten. Nach dem Rückzug des Hauptsponsors Bayer im Jahr 1995 folgten unter dem neuen Vereinsnamen KFC Uerdingen 05 der Absturz bis in die sechstklassige Niederrheinliga und insgesamt drei Insolvenzverfahren. Erst in dieser Saison kehrten die Krefelder in die Regionalliga zurück und planen nun - unterstützt vom russischen Millionär Mikhail Ponomarev - den Durchmarsch in den Profifußball. Trainiert wird der KFC vom gebürtigen Mainzer Stefan Krämer (Arminia Bielefeld, Energie Cottbus, RW Erfurt), bekannteste Spieler sind die Ex-Profis Maximilian Beister (Hamburger SV, Mainz 05) und Christopher Schorsch (1. FC Köln).