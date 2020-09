Auswärtsspiel: SV Waldhof am Sonntag gegen Dynamo Dresden gefordert

Mannheim.Die Herausforderung hat es in sich, doch Fußball-Drittligist SV Waldhof ist am Sonntag (13 Uhr) beim Aufstiegsfavoriten Dynamo Dresden keinesfalls nur auf Schadensbegrenzung aus. „Wir haben in unseren ersten beiden Pflichtspielen im DFB-Pokal und in der Liga gezeigt, dass wir auch einen guten Fußball spielen können. Wir wollen unsere Abläufe beibehalten und nach Möglichkeit etwas mitnehmen“, sagte Trainer Patrick Glöckner mit Blick auf das erste Auswärtsspiel der Mannheimer in der neuen Saison beim Zweitliga-Absteiger.

Video Lokales Anfeuern mit Abstand: So jubeln Fans den Buwe beim Spiel gegen Köln zu - 00:23 21.09.2020: Beim Saisonauftakt zur 3. Liga gegen Viktoria Köln dürfen die Fans den SV Waldhof im Carl-Benz-Stadion wieder anfeuern. Wie das zu jubeln mit Abstand aussieht, hat SVW-Fan und Redakteur Steffen Mack vor Anpfiff festgehalten. 21.09.2020: Beim Saisonauftakt zur 3. Liga gegen Viktoria Köln dürfen die Fans den SV Waldhof im Carl-Benz-Stadion wieder anfeuern. Wie das zu jubeln mit Abstand aussieht, hat SVW-Fan und Redakteur Steffen Mack vor Anpfiff festgehalten.

Die Rollen sind laut des 43-Jährigen allerdings klar verteilt. „Dresden hat im Pokal gegen den Hamburger SV und in Kaiserslautern gezeigt, dass sie in der Liga zurecht die Favoritenrolle inne haben. Da müssen wir auf alles achten und vom Start weg da sein", unterstrich der SVW-Coach. Personell wird sich im Vergleich zum Auftakt gegen Viktoria Köln (2:2) nur wenig ändern. Lediglich Onur Ünlücifici, der seine Knieprobleme überwunden hat, stößt zusätzlich zum Kader, der sich am Samstag auf den Weg Richtung Sachsen macht.

