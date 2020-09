Bayern-Alptraum und Waldhof-Flop

Pfaffenweiler.Er scheint nur ein Statist in der 57-jährigen Geschichte der Fußball-Bundesliga zu sein. Einer unter vielen. Uwe Wassmer taucht in den ewigen Spielerlisten auf, wird als Torschütze in einer weiteren Rubrik geführt. Doch mit einem Spiel trug sich der heute 54-Jährige nicht nur in die Geschichtsbücher ein, sondern sorgte auch für seinen persönlichen Karrierehöhepunkt. Er schoss den FC Bayern fast im Alleingang ab.

Ein kurzer Rückblick: Im Mai 1993 gewann der Stürmer aus dem südbadischen Wehr mit dem FC Aarau den ersten Meistertitel. Doch nach dem Triumph landete Wassmer in der Schweiz auf dem Abstellgleis und wechselte zum SC Freiburg, am Sonntag (18.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion) Gegner des SV Waldhof in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Die damals als Breisgau-Brasilianer bezeichnete Truppe um Baumeister Volker Finke bürgte für unbekümmerten und erfrischenden Offensivfußball. In einem Team mit bekannten Namen wie Altin Rraklli, Jörg Schmadtke, Martin Spanring oder Rodolfo Cardoso spielte sich Wassmer in der ersten Elf fest – und schrieb am 27. November 1993 sein persönliches Fußball-Märchen.

Von Rapolder zum SVW geholt

„Ich habe sehr gute Erinnerungen daran, es war ein Riesen-Erlebnis, das in die Freiburger Geschichtsbücher Einzug hielt“, berichtet Wassmer. Allein der 3:1-Sieg des SC Freiburg gegen den mit klangvollen Namen gespickten FC Bayern München gilt als eines der Freiburger Jahrhunderterlebnisse im Fußball schlechthin. Der Held des Tages: Uwe Wassmer, der alle drei Treffer erzielte und als Bayern-Schreck gefeiert wurde.

Daran erinnerten sich die Verantwortlichen beim SV Waldhof sechs Jahre später, als die Mannheimer ihrerseits in einer DFB-Pokal-Partie den FC Bayern München vor der Brust hatten. Die Spieler des Rekordmeisters hießen nun zwar nicht mehr Lothar Matthäus, Olaf Thon, Thomas Helmer oder Christian Ziege, doch auch die nun über die Anzeigetafel flimmernden Namen Oliver Kahn, Stefan Effenberg und Roque Santa Cruz verströmten einen Hauch von Weltfußball im Carl-Benz-Stadion.

Wassmer war nach 128 Spielen für die Breisgauer in Freiburg nur noch Reservist gewesen und wurde an den Alsenweg vermittelt, „wo mir Trainer Uwe Rapolder, der mich noch aus der Schweizer Zeit kannte, ein gutes Gefühl vermittelt hat“, so Wassmer. Die Hoffnungen im Umfeld des SV Waldhof waren groß, dass eben jener Uwe Wassmer, der schon einmal den großen FC Bayern abgeschossen hatte, dieses Kunststück für den SVW wiederholen würde. „Das Spiel war für unsere junge Mannschaft natürlich ein großes Erlebnis, gerade noch mit dieser Atmosphäre in diesem reinen Fußball-Stadion“, erinnert er sich.

Doch um für ein zweites Trauma bei den Münchenern zu sorgen, bekam Wassmer nicht ausreichend Gelegenheit. Er durfte nur für 18 Minuten aufs Feld, in Unterzahl – Rüdiger Rehm hatte Gelb-Rot gesehen – waren die Mannheimer chancenlos. Die Partie am 1. Dezember 1999 endete nach Treffern von Jens Jeremies, Alexander Zickler und Hasan Salihamidzic 3:0 für die Bayern.

Auch danach lief es für Wassmer in Mannheim nicht viel besser. „Der Trainer hatte mich geholt, weil er auf mich gebaut hat. Dann hat er das System umgestellt, nur noch mit einem Stürmer gespielt und mir nie mehr eine richtige Chance gegeben“, sagt Wassmer. „Von daher war es für mich eine eher schlechte Zeit und der Einstieg in das Ende meiner Karriere.“

Legendenstatus beim SC Freiburg, Ergänzungsspieler beim SV Waldhof – es scheint auf den ersten Blick klar, für wen sein Herz beim Pokalduell zwischen Kurpfälzern und Südbadenern schlagen dürfte. Doch weit gefehlt. „Ich bin immer neutral, wenn ich mir Spiele anschaue. Im Normalfall müsste sich der Erstligist durchsetzen, doch auch dieses Spiel muss erst einmal gespielt werden. Waldhof ist im Aufwind und ich hoffe, dass sie das Geschehen möglichst lange offen halten können“, sagt Wassmer.

Dennoch: Das Spiel live zu verfolgen, steht bei ihm nicht weit oben auf der Prioritätenliste. Vom Profi-Fußball hat sich der frühere Stürmer bewusst verabschiedet. Er arbeitet als Bürokaufmann und trainiert den B-Ligisten VfR Pfaffenweiler südlich von Freiburg – wo Wassmer in launiger Runde nach den Spielen noch immer regelmäßig die Helden-Geschichte von seinem legendären Dreierpack gegen den FC Bayern erzählen muss.

