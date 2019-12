Bernhard Trares: „Das letzte große Abenteuer“

Mannheim.Herr Trares, die Pause ist kurz, sind die Koffer dennoch gepackt?

Bernhard Trares: Nach Weihnachten treffe ich mich immer mit meinen Geschwistern, am 31. Dezember hat dann ein guter Freund Geburtstag und macht einen großen Brunch. Das ist immer ein schöner Tag und dann bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Auftakt am 4. Januar. Ich würde gerne Ski fahren, vielleicht passt das am 27. oder 28. Dezember noch rein. Ansonsten bleibe ich daheim. Wir haben hier auch eine schöne Ecke, um den Kopf freizubekommen.

Wenn Ihnen vor der Saison jemand gesagt hätte, dass der SVW als Dritter überwintert . . .

Trares: Dann hätte ich gesagt, dass das mein Wunsch ist. Aber wir dürfen uns deshalb nicht zurücklehnen. Ich habe im Fußball schon so viel erlebt, da kann es so schnell gehen – im Positiven wie im Negativen. Fußball ist eines der letzten Abenteuer – und ich darf dabei sein (lacht).

Diese Momentaufnahme bildet aber auch das Potenzial der Mannschaft ab, oder?

Trares: Ja, aber das weiß ich ja von der täglichen Arbeit im Training. Auf jeden Fall macht das große Lust auf den Neustart und wenn alle etwas Abstand gewonnen haben, werden sich die Jungs sicher vermissen, weil sie einfach gerne zusammen sind. th

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019