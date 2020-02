Berufung am 10. März

Frankfurt/Mannheim.Es geht um ein mögliches Grundsatzurteil für den gesamten deutschen Fußball: Am 10. März verhandelt das Oberlandesgericht Frankfurt die Berufung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen das Urteil, das den Punktabzug für Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim wegen des Spielabbruchs in der Relegation im Mai 2018 für nichtig erklärt hatte.

Der Spruch des Frankfurter Landgerichts aus dem März 2019 gründete sich auf einen Verstoß gegen das Fairplay, das als oberster Satzungszweck des DFB gilt. Verkürzt: Die Spieler können nichts dafür, wenn sich die Fans daneben benehmen. Der Waldhof hatte nach Niederlagen vor den DFB-Sportgerichten den Weg vor ein ziviles Gericht gewählt. Sollte der Verein Recht bekommen – letztinstanzlich könnte der DFB noch den Bundesgerichtshof anrufen – wären Punktabzüge bei Fanausschreitungen grundsätzlich nicht mehr zulässig.

Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp richtete vor dem Südwest-Derby am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern einen Appell der Vernunft an die Fans beider Lager, auf Pyrotechnik und Randale zu verzichten. „Auch aufgrund des für den deutschen Fußball wichtigen Erfolgs gegen den DFB in erster Instanz, den wir nicht gefährden wollen, sollte es jedem Zuschauer im Stadion daran gelegen sein, sich anständig zu verhalten“, sagte er. alex

