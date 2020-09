Mannheim.Wie ist die bisherige Vorbereitung des SV Waldhof gelaufen? Welchen Eindruck machen der neue Trainer Patrick Glöckner und die Zugänge des Drittligisten? Hat der SVW in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten SC Freiburg am Sonntag (18.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion) überhaupt eine Chance auf eine Überraschung? Wie sind die Perspektiven vor dem Start in die zweite Drittliga-Saison? Vor dem Start in die neue Saison sind beim Mannheimer Aushängeschild in Sachen Fußball noch jede Menge Fragen offen und diese werden von dieser Redaktion nun auch in einem neuen Podcast beantwortet.

Hof und Müller diskutieren

Mit dem „Buwe Gebabbel“ weitet der „Mannheimer Morgen“ seine Berichterstattung rund um den SV Waldhof noch weiter aus und setzt neben der regelmäßigen intensiven Begleitung der Blau-Schwarzen in der Print- und Online-Ausgabe dieser Zeitung sowie dem jeweils freitags erscheinenden „Buwe-Newsletter“ einen weiteren Akzent. Die erste Ausgabe ist bereits online und kann auf den einschlägigen Plattformen abgerufen werden.

Immer mittwochs gibt es nun also alle zwei Wochen zusätzliche Infos rund um den Mannheimer Kult-Club auf die Ohren. Dabei lassen die beiden Sportredakteure Alexander Müller und Thorsten Hof das vergangene Spiel der Mannheimer Revue passieren und blicken auch schon auf die nächsten Aufgaben in der Liga. Die Analysen sollen dabei manchmal mit einem Augenzwinkern versehen sein, aber immer auch das Fachliche im Blick haben

Doch damit ist noch lange nicht Schluss, neben dem Geschehen auf dem Rasen beleuchtet das Duo auch alle weiteren Entwicklungen rund um den SVW, der bekanntermaßen immer für den nötigen Gesprächsstoff sorgt. Zusätzlich sollen beim SVW-Podcast „Buwe Gebabbel“ auch Gäste ausführlich zu Wort kommen. Angedacht sind hier beispielsweise Vereinsvertreter, Protagonisten aus oder rund um die Mannschaft sowie Persönlichkeiten aus dem direkten Umfeld des Drittligisten.

„Damit können wir nun auch ein unmittelbares Interview-Format anbieten, bei dem die Waldhof-Fans praktisch mit am Tisch sitzen“, freut sich Sportredakteur Hof über die neuen Möglichkeiten des Audio-Formats, das übrigens keine Einbahnstraße bleiben soll. „Wir nehmen gerne Anregungen für Themen oder Gesprächspartner entgegen“, sagt Hofs Kollege Alexander Müller. In Kontakt treten kann man per E-Mail unter podcast@mamo.de.

Auf Spotify & Co.

Herunterladen können sich alle Waldhof-Interessierten den Podcast über den Online-Auftritt dieser Zeitung unter morgenweb.de/swv, dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist das „Buwe Gebabbel“ zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com) oder Deezer (www.deezer.com).

