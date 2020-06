Bleibt Bernhard Trares Trainer beim SV Waldhof?

Mannheim.Die Botschaft ist unmissverständlich. An verschiedenen Stellen in Mannheim tauchten am Wochenende mehrere Plakate auf, die offenbar im Rahmen einer konzertierten Aktion von Waldhof-Fans angebracht worden waren. „Bernhard bitte bleib! Fa imma!“ war da zum Beispiel zu lesen, oder – auf einer Neckarbrücke im Osten der Stadt –: „Vater des Erfolgs, B. Trares“. Die Facebook-Fanseite „Alles über den

...