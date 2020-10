Bouziane und Kübler beim SVW

Mannheim.Beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim trainieren momentan Jannis Kübler und Mounir Bouziane mit. Das berichtet „Liga3-online“. Demnach sei das momentan vertragslose Duo aber nur dabei, um sich fitzuhalten. Allerdings ist der SVW auch immer noch auf der Suche nach Verstärkungen, zumal der Zeitpunkt einer Rückkehr von Dorian Diring (Knorpelschaden) ungewiss ist.

Kübler war zuletzt für den Drittliga-Absteiger Carl-Zeiss Jena aktiv, in diesem Sommer verließ er den Club. Der 21-Jährige stammt aus der Jugend des Karlsruher SC und kam in den vergangenen zwei Jahren auf 39 Drittliga-Spiele. Er kann im zentralen Mittelfeld und auf der Außenbahn eingesetzt werden. Bouziane wiederum war bis zum Ende der zurückliegenden Spielzeit für den SV W aktiv. In 43 Spielen für die Mannheimer erzielte der Angreifer zehn Tore.

Unterdessen wird der Ticketverkauf für das Heimspiel am 20. Oktober (19 Uhr) gegen Hansa Rostock am Donnerstag um 16 Uhr starten. In der ersten Phase können Dauerkarteninhaber der letzten Spielzeit maximal zwei Tickets kaufen. Alle Karten werden ausschließlich über den Onlineshop verkauft. Die zweite Phase für Mitglieder und Inhaber der Herzbuwe-Dauerkarten startet am Samstag um 16 Uhr. mast

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020