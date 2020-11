Boyamba wieder im SVW-Training

Mannheim.Aufatmen beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof: Angreifer Joseph Boyamba (Bild) konnte am Dienstag wieder beide Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolvieren. Nach der Partie gegen den 1. FC Magdeburg war beim Torjäger der Mannheimer eine Innenbandverletzung am Knie und ein mehrwöchiger Ausfall befürchtet worden. Sollte sich die Situation weiter stabilisieren, könnte der SVW in der nächsten Partie gegen Ingolstadt (Samstag, 14 Uhr) wieder auf den 24-Jährigen zurückgreifen. Der Neuzugang aus Dortmund hat bereits fünf Mal für den Waldhof getroffen. th (Bild: Pix)

