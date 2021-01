"Buwe Gebabbel": Bisherige Bilanz und Ausblick auf das volle Januar-Programm

Mannheim.Auch das „Buwe Gebabbel“ ist im Jahr 2021 angekommen. In der neunten Ausgabe des MM-Podcasts mit allen Themen rund um den SV Waldhof ziehen die Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller eine Bilanz einer Halbserie mit Höhen und Tiefen – und wagen einen Ausblick auf den mit sieben Pflichtspielen in der 3. Liga extrem eng getakteten Januar für die Mannheimer. Wie schafft es der SVW aus der Ergebniskrise nach zuletzt drei Niederlagen in Folge? Wer waren die Gewinner und der Verlierer der ersten Saisonhälfte? Und wie sind die Chancen der Mannschaft von Patrick Glöckner beim Restrunden-Auftakt am Freitag gegen Verl?





Die neunte Folge des „Buwe Gebabbel“ mit dem Titel „Neustart“ ist ab Mittwoch online und kann unter mannheimer-morgen.de/svw-podcast gestreamt, heruntergeladen und natürlich auch abonniert werden. Zudem läuft der SVW-Podcast bei den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G. alex/th

