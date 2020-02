„Chance zu beweisen, dass aus Uerdingen-Chaos gelernt wurde“

Mannheim.Es geht um ein mögliches Grundsatzurteil für den gesamten deutschen Fußball: Am 10. März verhandelt das Oberlandesgericht Frankfurt die Berufung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen das Urteil, das den Punktabzug für Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim wegen des Spielabbruchs in der Relegation im Mai 2018 für nichtig erklärt hatte.

Der Spruch des Frankfurter Landgerichts aus dem März 2019 gründete sich auf einen Verstoß gegen das Fairplay, das als oberster Satzungszweck des DFB gilt. Verkürzt: Die Spieler können nichts dafür, wenn sich die Fans daneben benehmen. Der Waldhof hatte nach Niederlagen vor den DFB-Sportgerichten den Weg vor ein ziviles Gericht gewählt. Sollte der Verein Recht bekommen – letztinstanzlich könnte der DFB noch den Bundesgerichtshof anrufen – wären Punktabzüge bei Fanausschreitungen grundsätzlich nicht mehr zulässig.

Kompp sensibilisiert Fans

Nun will SVW-Geschäftsführer Markus Kompp im Vorfeld des Südwestderbys gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag die Fans für die Situation des Vereins beim DFB sensibilisieren. Beim Verband steht der Waldhof als Wiederholungstäter besonders im Fokus. In Zukunft drohen dem Klub deswegen drastische Strafen nach Fehlverhalten des eigenen Anhangs.

Im Mai 2018 war es wegen pyrotechnischer Vergehen aus dem Waldhof-Block rund zehn Minuten vor Spielende zum Abbruch der Partie gekommen. In erster Instanz wurde der drohende Punktabzug, der in der deutschen Fußballlandschaft ein Exempel statuiert hätte, abgewendet. Der Waldhof wäre der erste Verein gewesen, der sportlich wegen eines Fehlverhaltens des Anhangs bestraft wird.

Der Erfolg vor dem Landgericht Frankfurt dürfe nun nicht gefährdet werden, schreibt der Verein am Mittwoch in einer Mitteilung. „Beide Fanlager müssen ein Interesse daran haben, dass es auch zukünftig keine Punktabzüge für Fanfehlverhalten geben darf und der eigene Verein in dieser existenziellen Form bestraft wird“, wird Kompp zitiert.

Feuerwerk auf dem Platz statt auf den Rängen

„Wir möchten deutlich machen, dass uns die Vorkommnisse beim Aufstiegsspiel am 27. Mai 2018 immer noch beschäftigen und auch ein Fehlverhalten in den kommenden Spielen für die anstehende Verhandlung nicht hilfreich ist“, betont Kompp. Deswegen bittet er die Fans, auf Pyrotechik zu verzichten, keine Gegenstände zu werfen, und von jeglichem strafbaren Handeln abzusehen. „Wir wollen auf dem Platz ein Feuerwerk abbrennen und den Fans einen Derbysieg schenken. Gleichzeitig bietet dieses Derby aber auch die Chance, allen zu beweisen, dass aus dem Uerdingen-Chaos gelernt wurde.“

Bereits am Dienstag hatten sich die Kapitäne beider Vereine, Kevin Conrad vom SVW und Carlos Sickinger vom FCK, an die Fans gewendet und zu einem friedlichen Fußballfest aufgerufen. „Gegenseitiger Respekt ist die Basis für hochkarätigen Sport. Unterstützt eure Mannschaft, aber bleibt fair“, hieß es seitens der beiden Mannschaftsführer.