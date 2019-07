Chaos beim Düsseldorf-Debüt des KFC

Mannheim.Die 3. Liga ist die neue sportliche Heimat des SV Waldhof. Einmal in der Woche informieren wir künftig über die wichtigsten Nachrichten aus den anderen Vereinen der untersten deutschen Fußball-Profiliga.

KFC Uerdingen

Die Uerdinger Premiere im Ausweichstadion in Düsseldorf wäre beinahe im Chaos versunken. Da einige Parkplätze gesperrt waren, gab es rund um die Heimspiel-Arena der Fortuna lange Staus – obwohl die Partie gegen den Halleschen FC (1:0) letztlich nur 3300 Zuschauer in dem fast 50 000 Menschen fassenden Stadion sehen wollten. Als es auch beim Einlass mächtig hakte, entschieden sich die KFC-Verantwortlichen kurzerhand, hunderte Fans ohne Kontrolle ins Stadion zu lassen. Beim nächsten Spiel sollen die Probleme behoben sein, versprach der Verein.

1. FC Kaiserslautern

Die Saison hat gerade erst begonnen – aber beim FCK macht sich schon wieder erste Ernüchterung breit. Das 1:1 am Betzenberg gegen die SpVgg Unterhaching ist zu wenig für die Ansprüche des vierfachen deutschen Meisters. „Das ist kein Wunschergebnis, aber wir müssen damit leben“, resümierte Lauterns Trainer Sascha Hildmann.

1. FC Magdeburg

Zweitliga-Absteiger Magdeburg hat sich seinen Platz in den Regel-Geschichtsbüchern des Fußballs gesichert. In der Partie am ersten Spieltag gegen Eintracht Braunschweig (2:4) kam erstmals eine neue Regel zum Einsatz – Magdeburgs Co-Trainer sah Rot. Seit dieser Saison dürfen die Schiedsrichter auch Trainern und Teamoffiziellen Rote und Gelbe Karten zeigen. FCM-Assistenzcoach Silivo Bankert war der Erste, der sich einen Platzverweis abholte.

Der FCM lag kurz vor Schluss mit 2:3 zurück, in der 89. Spielminute wurde auf Höhe der Mittellinie der Braunschweiger Marcel Bär gefoult. Der Ball rollte in Richtung Co-Trainer Bankert, dieser schob die Kugel mit der Innenseite zurück ins Feld und traf dabei den am Boden liegenden Bär. Bankert wies die Schuld zwar von sich, doch für Schiedsrichter Felix Zwayer reichte die Aktion, um die Rote Karte zu zücken.

SV Meppen

Einen richtigen Fehlstart legte der nächste Waldhof-Gegner SV Meppen (Samstag, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) hin. Gegen den FSV Zwickau setzte es im emsländischen Dauerregen eine 0:2-Heimniederlage. Der frühere Mannheimer Kapitän Hassan Amin spielte als Linksverteidiger durch. „Jetzt müssen wir eben auswärts etwas mitnehmen“, sagte der Meppener Steffen Puttkammer mit Blick auf das Waldhof-Spiel. Es ist ein Duell mit Vorgeschichte: In der dramatischen Relegation 2017 verspielte der SVW erst im Elfmeterschießen in Meppen den Drittliga-Aufstieg, nachdem in insgesamt 210 regulären Minuten kein Tor gefallen war.

1860 München

Unter Groundhoppern genießt das Grünwalder Stadion, die Heimat des TSV 1860 München im Stadtteil Giesing, Kultstatus. Die Löwen wollen nun die Kapazität von aktuell 15 000 Zuschauern erhöhen. Von bis zu 30 000 Plätzen war die Rede, eine Studie sollte das prüfen – nun kommt Bewegung in die Angelegenheit „Alle, die glauben, man wird dort 30 000 oder 40 000 Menschen sehen, denen kann ich sagen, das wird nicht mehr passieren“, sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter der „AZ“. Eine Erweiterung über 18 600 Plätze hinaus könnte laut Angaben des Stadtoberhaupts dafür sorgen, dass das Stadion seinen Bestandsschutz verlöre und und dort überhaupt nicht mehr gespielt werden dürfe. Es geht dabei vor allem um den Lärmschutz.

