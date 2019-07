Conrad bleibt Waldhof-Kapitän

Mannheim.Der alte Kapitän ist auch der neue: Innenverteidiger Kevin Conrad (28) führt den SV Waldhof nach dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga weiterhin als Kapitän aufs Feld. „Kevin führt seine Aufgaben hervorragend aus. Es gab keinen Grund, etwas zu ändern“, begründete Trainer Bernhard Trares seine Entscheidung, seinem Abwehrchef die Kapitänsbinde erneut anzuvertrauen. Marco Schuster und Markus Scholz bleiben seine Stellvertreter.

Neben Conrad, Schuster und Scholz gehören Gianluca Korte und Valmir Sulejmani dem fünfköpfigen Mannschaftsrat an. „Dass der Coach mir auch in dieser Saison das Vertrauen ausspricht, zeigt, dass ich in der vergangenen Saison wohl nicht allzu viel falsch gemacht habe“, sagte Conrad mit einem Augenzwinkern und fügte hinzu: „Daher bin ich stolz, die Mannschaft auch in der kommenden Saison wieder als Kapitän aufs Feld führen zu dürfen.“ red

