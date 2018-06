Conrad neuer SVW-Kapitän

Anzeige

Mannheim.Der SV Waldhof hat einen neuen Kapitän. Nachdem der bisherige Spielführer, Hassan Amin, zum Drittligisten SV Meppen gewechselt ist, folgt ihm nun Abwehrchef Kevin Conrad auf dieser Position nach. Bernhard Trares, der Trainer des Mannheimer Fußball-Regionalligisten, hat diese Personalie bestimmt, zu Conrads Stellvertretern wurden Torwart Markus Scholz und Mittelfeldmann Marco Schuster ernannt. Der SVW-Kader soll nun noch zwei weitere Spieler in den Mannschaftsrat wählen.

Mit Conrad übernimmt einer der erfahrensten SVW-Profis die Kapitänsbinde. Der gebürtige Künzelsauer spielt seit 2017 in Mannheim und kann aus seiner Zeit beim Chemnitzer FC auf 118 Einsätze in der 3. Liga zurückblicken. „Das Vertrauen des Trainerteams geschenkt zu bekommen, ist natürlich eine super Sache und eine große Auszeichnung“, kommentierte Conrad die Entscheidung. „Die Kapitänsrolle bedeutet für mich eine große Ehre, aber für mich ändert sich im Grunde nichts, da ich in der Vergangenheit auch meine Meinung geäußert habe. Ich bin überzeugt, dass ich das Amt gut ausfüllen kann“, sagte der 27-Jährige weiter.

Am heutigen Dienstag startet beim SVW zudem der Dauerkarten-Verkauf für die anstehende Saison 2018/2019. Bisherige Dauerkarten-Inhaber erhalten bis einschließlich 8. Juli einen Anspruch auf ihren bisherigen Dauerkarten-Platz. In diesem Jahr besteht zudem zum ersten Mal die Möglichkeit, die Dauerkarte online unter www.tickets.svw07.de zu erwerben.