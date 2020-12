Corocchano sucht die neuen Buwe

Mannheim.Oscar Corrochano arbeitet eher im Hintergrund, doch seine Arbeit beim SV Waldhof ist deshalb nicht weniger wertvoll – im Gegenteil. Schließlich trainiert der 44-jährige Hanauer nicht nur die Waldhöfer U23 in der Verbandsliga, sondern der vom DFB zertifizierte Fußball-Lehrer ist im Förderzentrum des Drittligisten auch für den Übergang der Talente aus dem oberen Leistungsbereich (U19/U23) in Richtung des Profi-Kaders zuständig. Corrochano und sein Team sollen also die neuen „Buwe“ entdecken und im Idealfall das Drittliga-Team mit regionalen Talenten versorgen.

„Das ist sehr umfangreich und komplex“, berichtet Corrochano in der neuesten Folge des „Buwe Gebabbels“ über seine vielfältige Arbeit. Im Gespräch mit den beiden „MM“-Sportredakteuren Alexander Müller und Thorsten Hof verrät der Deutsch-Spanier im regelmäßig erscheinenden Waldhof-Podcast aber auch, wie er Assistent von Rainer Adrion bei der deutschen U-21-Nationalmannschaft wurde, dass die Sprache bei seinem Engagement als Coach der ungarischen U 18 und U 19 gar nicht das große Problem war und warum er bei den Sportfreunden Lotte schon nach 13 Tagen wieder das Handtuch warf.

Leistungszentrum als Mission

Doch aktuell konzentriert sich Corrochano natürlich ganz auf die Talentschmiede des SV Waldhof, die noch immer darauf wartet, vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) anerkannt zu werden. Das hat aber weder mit den Voraussetzungen zu tun, die der SVW alle erfüllt und die entsprechenden Unterlagen eingereicht hat, sondern eher mit der Pandemie, die auch hier Abläufe verzögert. Eine für Dezember vorgesehene Prüfung wurde schon jetzt auf Ende März verschoben. „Die Rückmeldungen vom DFB waren ansonsten positiv, wir sind hier auf einem guten Weg“, versichert Corrochano. „Ich hoffe, dass im Sommer der Stempel drauf ist. Das ist hier auch meine Mission.“

Die achte Folge des „Buwe Gebabbel“ mit dem Titel „Jugend forscht“ ist ab sofort online und kann unter www.mannheimer-morgen.de/svw-podcast gestreamt, heruntergeladen und natürlich auch abonniert werden. Zudem läuft der SVW-Podcast bei den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G.

