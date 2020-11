„Das ist eine Katastrophe für uns“

Wie schafft es der SV Waldhof Mannheim wirtschaftlich durch die Krise? Geschäftsführer Markus Kompp spricht im Interview mit dieser Redaktion über die Auswirkungen der jüngsten Corona-Einschränkungen, fordert ein neues staatliches Hilfspaket und prophezeit Insolvenzen in der 3. Fußball-Liga.

Herr Kompp, wie schwer treffen den SV Waldhof die jüngsten Corona-Beschlüsse der Politik?

Markus Kompp: Sehr schwer, sie sind im Grunde eine Katastrophe für uns. Ohne Zuschauereinnahmen sind wir auf Dauer nicht überlebensfähig.

Kalkulieren Sie damit, nach dem kleinen Lockdown im Dezember wieder Zuschauer ins Carl-Benz-Stadion lassen zu dürfen oder gehen Sie von Geisterspielen den kompletten Winter hindurch aus?

Kompp: Ich hoffe, dass wir im Dezember wieder die Möglichkeit bekommen, Zuschauer hineinzulassen – seien es 500 oder 20 Prozent der Stadionkapazität. Für mich sind diese 500 Zuschauer sehr entscheidend. Deshalb fand ich es auch schade, dass wir in Baden-Württemberg keine Backup-Situation hatten wie in anderen Ländern, sondern wir von 20 Prozent auf null heruntergehen mussten.

Warum sind die 500 Zuschauer so wichtig?

Kompp: Wir haben vier Einnahmequellen: Catering und Zuschauereinnahmen sind komplett weggebrochen, das Fanartikel-Geschäft läuft zum Glück sehr gut online, aber bei null Zuschauern ist das Sponsoring stark betroffen. Wir müssen einfach die VIPs ins Stadion lassen können. Wenn uns dieser Einnahmeposten auch noch verloren ginge . . .

Wie ist denn bisher die Reaktion der Sponsoren darauf, dass Sie nicht mehr ins Stadion kommen können?

Kompp: Von unseren Sponsoren gab es zwei, drei Nachfragen, aber nicht direkt die Rückforderungskeule. Da ist noch relativ viel Ruhe und Verständnis für unsere Situation da.

Wie hoch wäre der Schaden für den SVW, wenn in der gesamten Saison die Zuschauereinnahmen ausbleiben würden?

Kompp: Ich sehe den Schaden in diesem „Worst-Case“-Fall bei bis zu fünf Millionen Euro – das wären etwas mehr als 50 Prozent der Gesamteinnahmen.

Könnte der Verein so ein Szenario wirtschaftlich überleben?

Kompp: Wir sind gerade im Nachlizensierungsverfahren. Wenn wir wieder mit Zuschauern spielen können, im Dezember mit 20 Prozent und im neuen Jahr dann mit ein paar mehr, dann würden wir es schaffen. Wenn die Situation aber bis in den Januar oder Februar so weitergeht, muss auf jeden Fall eine neue Corona-Hilfe vom Bund kommen.

Die Politik hat schon ein 200-Millionen-Euro-Hilfspaket für den Sport geschnürt, von dem jeder Verein maximal 800 000 Euro abrufen konnte. Ist dieses Geld mittlerweile angekommen?

Kompp: Es wurde bewilligt, ist aber noch nicht angekommen. Ich habe gehört, dass es beim Abruf große Probleme gibt, die dem DFB aber bekannt sind.

Sie fordern also: Wenn die Politik sagt, Ihr müsst weiterhin ohne Zuschauer spielen, muss Sie auch ein neues Hilfspaket verabschieden?

Kompp: Ich bin grundsätzlich der Letzte, der nach Unterstützung vom Staat ruft. Wenn die Situation sich aber bis ins neue Jahr nicht ändert, muss neue Hilfe kommen – und die muss auch anders aussehen als die jetzige.

Das Schreckenswort Insolvenz schwebt ja aber über allem. Wird das in der 3. Liga viele Vereine treffen?

Kompp: Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass ein Verein die Hand hebt. Vielleicht versucht man, sich im Moment die Situation noch schöner zu reden, als sie ist. Aber ich bin mir sicher: Wenn es über den Dezember hinaus ohne Zuschauer weitergeht, werden die ersten Insolvenzen kommen.

Wenn es ein Minus geben sollte, müsste dann wieder die Familie Beetz dafür geradestehen?

Kompp: Das eine ist immer die Liquidität, das andere die Buchhaltung. Buchhalterisch hoffe ich, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen. Beim Thema Liquidität müssten wir es aus eigener Kraft schaffen, wenn die Planzahlen so eintreten – also mit Zuschauern ab Dezember. Im „Worst-Case“-Szenario bräuchten wir natürlich Fremdkapital.

In der 3. Liga gab es schon fünf Absagen wegen Corona-Fällen in den Teams. Steuern wir auf ein ähnliches Chaos wie in der vergangenen Saison zu?

Kompp: Das ist der Blick in die Glaskugel. Ich habe immer die Hoffnung, dass die Zahlen runtergehen und wir die Saison ordentlich beenden. Aber wenn noch viel mehr Spiele ausfallen oder sogar der komplette Shutdown kommt, wird man nicht umhinkommen, die Saison wieder zu verlängern.

Trainer Patrick Glöckner hat sich Mitte Oktober über die Trainingsbedingungen am Alsenweg beschwert, das Seppl-Herberger-Stadion war zuletzt wieder gesperrt. Ein Thema, das Sie jetzt auch schon über mehrere Jahre begleitet. Wieso gibt es da einfach keine tragfähige Lösung?

Kompp: Ich kämpfe seit Langem um eine vernünftige Lösung. Seit einem halben Jahr platziere ich regelmäßig Anfragen, dass wir wie auch beim Carl-Benz-Stadion einen Betriebsführungsvertrag bekommen, damit wir die Rasenplätze am Alsenweg selbst pflegen dürfen. Die Übernahme des Trainingsplatzes wurde uns in Aussicht gestellt, aber das macht für uns nur Sinn, wenn wir auch die Rasenpflege im Seppl-Herberger-Stadion übernehmen dürfen. Wir müssten 150 000 Euro in neue Maschinen investieren und hätten über 100 000 Euro laufende Kosten. Da ist dann auch die Frage, wie viel Fördergelder wir von der Stadt dafür bekommen, die das Ganze halbwegs ausgleichen. Sonst ist das gerade in Corona-Zeiten nicht machbar.

Blicken wir in die Zukunft. Geht es momentan nur darum, irgendwie die Krise zu überstehen – sowohl sportlich als auch wirtschaftlich – und dann im nächsten Sommer neu anzugreifen?

Kompp: Nein, das glaube ich nicht. Natürlich geht es darum, die Krise zu überstehen. Aber derjenige, der am besten durch die Krise kommt, wird am Ende der Saison auch der erfolgreichste Verein sein. Da sind wir auf einem guten Weg, auch wenn wir noch nicht ganz so viele Punkte geholt haben.

Info: Langfassung des Interviews unter morgenweb.de/svw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.11.2020