„Das ist toll für die Stadt“

Nach der Pokalübergabe am Samstag im Carl-Benz-Stadion (gr. Bild) wurde am Sonntag in der Innenstadt weitergefeiert. Waldhof-Präsident Bernd Beetz (kl. Bild oben, links) übergab Oberbürgermeister Peter Kurz ein SVW-Trikot, Danach wurde die Meister-Trophäe auf dem Stadthaus-Balkon und beim Autokorso präsentiert.

© Binder/Mertens