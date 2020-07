Das Scheitern einer scheinbar perfekten Beziehung

Mannheim.Bernhard Trares spricht von einem „Prozess“, der letztlich dazu geführt hat, dass der 54-Jährige den Fußball-Drittligisten SV Waldhof verlässt. Wir dokumentieren die Chronologie der Entfremdung einer Beziehung, die perfekt zu passen schien.

Der Vertragsstreit

Ausgerechnet in der Stunde des großen Erfolgs tun sich die ersten Risse im Verhältnis zwischen Trares und der Vereinsspitze um Präsident Bernd Beetz, Geschäftsführer Markus Kompp und Sportchef Jochen Kientz auf. Die Aufstiegsparty im Mai 2019 nach dem 1:0 gegen den FSV Mainz II nimmt gerade Fahrt auf, da äußert sich Trares öffentlich enttäuscht darüber, dass ihm der Verein trotz des steilen sportlichen Aufwärtstrends nur einen Ein-Jahres-Vertrag angeboten hat. „Ich hätte es gerne gehabt, dass wir ein Stück länger zusammenarbeiten und mit meinem Trainerteam hier auch zwei Jahre gemacht. Ich möchte hier etwas aufbauen und weitere Strukturen schaffen“, sagt der Heppenheimer. „Aber wenn der Verein aus finanziellen Gründen sagt: Man weiß nie, was passiert – dann ist das halt so. Das war dem Verein sehr, sehr wichtig. Das war der Wunsch des Clubs. Ich akzeptiere das.“ Mäzen Beetz sieht die Sache damals pragmatisch. „Wir stehen hier nicht so auf Formalien. Wenn das funktioniert, geht es weiter. Es passt zurzeit wunderbar und hoffentlich noch zehn Jahre“, erklärt der Präsident und fügt vielsagend an: „Fußball ist eben ein Ergebnissport.“ Das nächste Angebot zur Verlängerung um ein Jahr im Juni 2020 lehnt Trares ab.

Frust wegen rigoroser Kurzarbeit

Die Corona-Krise im März trifft den SVW hart. Kompp reagiert auf die ausbleibenden Einnahmen mit einem drastischen Schritt und verordnet den Profis sowie dem Trainerteam eine 100-Prozent-Kurzarbeit. Einige andere Clubs zahlen zumindest einen Teil der Bezüge weiter. Trares ist zum Nichtstun verurteilt. Theoretisch darf er jetzt noch nicht einmal Laufpläne an seine Spieler weitergeben, der Versicherungsschutz für die Spieler über die Berufsgenossenschaft entfällt.

Der Frust bei Trares ist riesig. „Wenn jeder nur noch daheim rumsitzt, ist die Fitness natürlich dahin, die wir uns hart erarbeitet haben. Es ist einfach wahnsinnig schwierig. Jeder hat große existenzielle Ängste. Der eine oder andere verdient auch nicht so viel“, seufzt der 54-Jährige. Kompp setzt sich danach an die Spitze der Befürworter eines Abbruchs der Saison und als dann doch weitergespielt wird, verläuft der Wiedereinstieg der Mannheimer in den regulären Trainingsbetrieb holprig – nach der Corona-Pause holt der SVW nur noch elf Punkte aus zehn Spielen und verspielt seine Aufstiegschance.

Dissonanzen beim Personal

Während Trares gerne mit einem Großteil seiner Aufstiegshelden weiterarbeiten möchte und immer wieder auf die hohe soziale Kompetenz im aktuellen Team und den Zusammenhalt als Erfolgsfaktor verweist, sieht Manager Kientz die Angelegenheit nüchtern: Im Leistungssport Fußball dürfe es keine Sentimentalitäten geben. Nachdem es schon bei der Frage von möglichen Winterzugängen Unstimmigkeiten gibt, entzündet sich an der Personalie Kevin Conrad ein handfester Disput zwischen den beiden, der kaum noch unter dem Deckel zu halten ist.

Trares will mit seinem Kapitän und verlängerten Arm auf dem Platz verlängern, Kientz ist skeptisch – auch wegen Conrads gut dotiertem Vertrag aus Regionalliga-Zeiten. Als sich Conrad im Februar in den Medien über die mangelnden Fortschritte bei Vertragsverlängerungen beschwert („Ein Unding. Es wird in der Kabine fast über nichts anderes geredet“) und mangelnde Wertschätzung verdienter Spieler beklagt, wird er von Kientz und Kompp öffentlich scharf abgemahnt. Letztlich verlassen sowohl Trares als auch Conrad (zu Regionalligist SV Elversberg) den Verein.

