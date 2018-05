Der Grotifant reist zum Zebra

Das Uerdinger Maskottchen Grotifant (großes Bild) verlässt seine Heimat Grotenburg und muss zum Aufstiegshinspiel bei den Duisburger Zebras (rechts oben) das Kostüm anziehen. Die Waldhof-Fans dürften rund 3000 Karten bekommen. © Imago/dpa/PIX

Krefeld/Mannheim.

Das Rendezvous mit einer der Bundesliga-Kultstadien der 80er Jahre bleibt dem SV Waldhof verwehrt. Am Dienstagnachmittag bestätigte auch der KFC Uerdingen, was sich bereits seit einigen Tagen abgezeichnet hatte: Die Krefelder müssen für das Relegationshinspiel zur 3. Liga gegen den SVW am Donnerstag, 24. Mai, von der heimischen Grotenburg in das 20 Kilometer entfernte Stadion des

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4047 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.05.2018