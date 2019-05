Der Sommerfahrplan der Buwe - Vorbereitung auf 3. Liga

Mannheim.Nach der Saison ist vor der Saison. Die Spieler des SV Waldhof Mannheim haben nach dem erfolgreichen Aufstieg in die 3. Liga nicht gerade viel Zeit, im wohlverdienten Urlaub ihre Beine hochzulegen. Gute drei Wochen nach dem letzten Pflichtspiel, dem Pokalfinale am Sonntag (14 Uhr) gegen den Karlsruher SC, bittet Trainer Bernhard Trares seine Mannschaft auf den Trainingsplatz. Der Auftakt der Vorbereitung am Alsenweg ist am Montag, 17. Juni, um 14 Uhr. Einen Tag später müssen die Spieler um 9 Uhr zum unbeliebten Laktattest antreten.

Sieben Testspiele angesetzt

Danach folgen bis zum Saisonstart am Wochenende vom 19. bis 22. Juli sieben Testspiele. Darunter befinden sich Gegner wie der FK Pirmasens (Donnerstag, 27. Juni, 19 Uhr, auswärts) und der SSV Ulm (Samstag, 13. Juli. 14 Uhr). Auch wird gegen den luxemburgischen Vizemeister CS Fola Esch getestet werden (Samstag, 6. Juli, 14 Uhr). Das erste Vorbereitungsspiel findet am Sonntag, 23. Juni (11 Uhr), beim SV Harmonia Waldhof statt. Zudem geht es für die Blau-Schwarzen noch gegen die SG Einhausen (Mittwoch, 29. Juni, 14.30 Uhr, auswärts), den VfL 1946 Hockenheim (Sonntag, 7. Juli, 14 Uhr, auswärts) zudem VfB Gartenstadt (Mittwoch, 10. Juli, 19 Uhr).