Der Spielplan des SV Waldhof in der Saison 2019/2020

Zurück im Profifußball - der SV Waldhof Mannheim tritt als Aufsteiger in der 3. Liga an: Diese Spiele bestreiten die Blau-Schwarzen in der Saison 2019/2020.

Nach der Veröffentlichung des Rahmenspielplans sollen voraussichtlich im Sechs-Wochen-Rhythmus die Spiele genau terminiert werden – immer dann, wenn in der 1. und 2. Liga Klarheit herrscht. Die letzten beiden Spieltage (9. Mai in Braunschweig und am 16. Mai gegen Zwickau) sind bereits festgelegt. Die komplette Liga spielt dann zeitgleich samstags um 13.30 Uhr, um eventuelle Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.