Der Vater war sein größter Fan

Mannheim.Auf der Suche nach dem erfolgreichsten Torschützen in der Waldhof-Geschichte tauchen zwei Namen auf. Albert Brückl, der Überlieferungen zufolge 179 Pflichtspieltreffer erzielt haben soll, galt lange als bester Knipser. Dies reklamiert aber auch Bernd Bartels für sich, der am Montag 70 Jahre alt wird. „Mein Vater war mein größter Fan und hat meine Spiele aufgezeichnet. Danach komme ich auf 186 Tore. Schließt man Freundschaftsspiele ein, sind es gar um die 300“, sagt Bartels.

Der Jubilar wurde am 25. Mai 1950 auf dem Waldhof unweit des heutigen Seppl-Herberger-Stadions geboren. Dort lebt er auch heute noch und ist dadurch ein Waldhöfer durch und durch. „Dem SV Waldhof gehört mein Sportherz. Ich bin seit über 50 Jahren Mitglied“, sagt Bartels, der als Ehren- und CEG-Mitglied alle hohen Auszeichnungen bereits in Empfang nehmen durfte.

Sein schneller Antritt, seine Beidfüßigkeit und seine Entschlossenheit im Abschluss zeichneten ihn aus und brachten ihm in Anlehnung an den größten Stürmer der damaligen Zeit Gerd Müller den Spitznamen „Bomber“ ein: „Das kam daher, dass ich aus allen Lagen Tore schießen konnte.“ Die Presse war damals voll des Lobes. „Wenn Bartels Maß nimmt – Auf Waldhofs Torjäger wieder einmal Verlaß“ hieß es in dieser Zeitung im Juli 1972 nach dem 2:1-Pokalsieg gegen den VfR Heilbronn – mit Bartels als Doppeltorschützen.

Siegtreffer im Aufstiegsspiel

Der Jubilar war der Mann für die wichtigen Tore. Beim Aufstiegsspiel am 17. Juni 1972 gegen den FC Singen 04 erzielte er den 1:0-Siegtreffer und beförderte den SVW damals in die Regionalliga Süd, Deutschlands zweithöchste Spielklasse. Doch Bartels war nicht nur Sportsmann und Torjäger, sondern auch eine Spaßkanone. „Früher habe ich manchmal bei den Mitspielern Sand in die Stulpen gekippt“, schildert er eine seiner zahlreichen Streiche.

Das Geschehen beim SV Waldhof verfolgt er akribisch, wenngleich seine einzige direkte Verbindung zum Club der CEG ist. „Ich bin guter Hoffnung, dass der Waldhof aufsteigt, vor allem wegen seiner Fans“, sagt Bartels, den es oft in die Natur zieht. „Ich fahre sehr viel Rad und gehe viel spazieren“, berichtet er. wy

