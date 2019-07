Derby am 1. September

Mannheim.Das Warten hat ein Ende, die Fans des Fußball-Drittligisten SV Waldhof können ihre Planungen verfeinern. Am Freitagnachmittag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun auch die Spieltage fünf bis zehn der 3. Liga zeitgenau terminiert. Rot im Kalender dürften sich die Anhänger der Mannheimer dabei Sonntag, 1. September, ankreuzen: An diesem Tag wird um 13 Uhr das mit Spannung erwartete Derby beim 1. FC Kaiserslautern angepfiffen.

Ebenfalls fest terminiert ist nun das Auswärtsspiel gegen den FC Carl-Zeiss Jena am Sonntag, 18. August (14 Uhr) und die folgenden Partien: SVW – MSV Duisburg (So., 25 August, 14 Uhr), SVW – Würzburger Kickers (Samstag, 14. September, 14 Uhr), KFC Uerdingen – SVW (Mo., 23. September, 19 Uhr in Düsseldorf) und SVW – FC Hansa Rostock (So., 29. September, 13 Uhr).

„Jetzt können wir auch für die Spieltage fünf bis zehn fest planen. Die 3. Liga rückt immer näher und wir freuen uns unheimlich auf zahlreiche attraktive Gegner und spannende Spiele“, sagte Cheftrainer Bernhard Trares, der am Samstag (14 Uhr) am Alsenweg mit seinem Kader nochmals gegen den Regionalligisten SSV Ulm testet. th

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019