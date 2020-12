Deville: „Ich werde Kientz normal Hallo sagen“

Saarbrücken/Mannheim.Maurice Devilles Reise in die eigene Vergangenheit hält innerhalb von nur sechs Tagen zwei prägende Stationen seines Fußballer-Lebens bereit. Am Sonntag traf der Angreifer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken kurz vor Schluss zum 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern, in der Pfalz hatte der luxemburgische Nationalstürmer in jungen Jahren Zweitliga-Erfahrung gesammelt. Die Rückkehr ins

...