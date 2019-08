Devilles Aufwärtstrend

Mannheim/Kaiserslautern.Einen leichten Stand hatte Maurice Deville am Anfang nicht. Als der damalige Trainer Gerd Dais den luxemburgischen Nationalstürmer im Sommer 2017 vom 1. FC Kaiserslautern zum SV Waldhof in die Fußball-Regionalliga Südwest lotste, kämpfte der der Nähe von Bremen geborene Angreifer mit Anpassungsschwierigkeiten. In seiner kompletten ersten Saison schoss der mit großen Erwartungen verpflichtete

...