DFB belohnt Waldhofs Zahlen

Mannheim.Wer vernünftig wirtschaftet, wird belohnt – das ist der Ansatz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der seit 2018 eigens dafür einen „Financial Fairplay Fördertopf“ mit einer Gesamtsumme von 550 000 Euro bereitstellt. Zum einen werden die Vereine honoriert, die ein positives Jahresergebnis erzielen konnten, zum anderen wird die Qualität der Planung im Rahmen der Zulassung zur 3. Liga berücksichtigt.

Mit Blick auf die Saison 2019/20 kommt nun auch der SV Waldhof in den Genuss einer nicht näher bezifferten fünfstelligen Summe. Der Hallesche FC kassierte ebenfalls eine fünfstellige Summe, den Spitzenplatz belegte Hansa Rostock (73 000 Euro). Die anderen Clubs haben sich bislang nicht geäußert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir im ersten Jahr in der 3. Liga bereits einen Anteil aus dem Financial Fairplay Fördertopf erhalten, ein positives Jahresergebnis erreicht haben und beim Saisonergebnis 2019/20 somit mindestens unter den besten 10 von insgesamt 20 Clubs vertreten sind“, sagte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp, der den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen will. red

