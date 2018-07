DFB hat endgültig entschieden: SV Waldhof bleibt in Regionalliga

Anzeige

Mannheim/Frankfurt.Das sogenannte neutrale Ständige Schiedsgericht des Deutschen Fußballbundes (DFB) hat am Samstagnachmittag die Klage des SV Waldhof Mannheim auf Zulassung zum Spielbetrieb in die 3. Liga abgewiesen. Das teilte der DFB auf seiner Internetseite mit. „Damit geht die 3. Liga wie geplant mit 20 Mannschaften in die Spielzeit 2018/19, der SV Waldhof Mannheim 07 verbleibt in der Regionalliga Südwest“, heißt es in der offiziellen Mitteilung wörtlich.

Das Schiedsgericht unter Vorsitz von Walter Dury hat damit in der mündlichen Verhandlung in Frankfurt die Entscheidung des Zulassungsbeschwerdeausschusses des DFB vom 4. Juni bestätigt. Der SV Waldhof hatte geklagt, weil der Mitkonkurrent KFC Uerdingen eine ihm gestellte Bedingung im Zulassungsverfahren nicht erfüllt habe.

Sowohl der Beschwerdeausschuss als auch das Schiedsgericht kamen jedoch „nach sorgfältiger Prüfung“ zu der Auffassung, dass die dem KFC Uerdingen gestellte Bedingung als erfüllt zu betrachten sei, heißt es in der Mitteilung des DFB. Somit habe kein Anspruch auf eine Zulassung des SV Waldhof Mannheim 07 zur 3. Liga bestanden.