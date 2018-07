DFB-Sportgericht: Drei Punkte Abzug und 40 000 Euro Strafe für SVW

Anzeige

Frankfurt. Fußball-Regionalligist SV Waldhof Mannheim startet wegen schwerer Zuschauer-Ausschreitungen in der Relegation mit drei Punkten Abzug in die Spielzeit 2018/19. Ebenfalls muss der SVW 40 000 Euro Strafe bezahlen. Das teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag in Frankfurt mit. Somit fällt das Urteil milder aus als vom SVW befürchtet: Im Vorfeld hatte der DFB eine mögliche Strafe von neun Punkten und 50 000 Euro in Betracht gezogen. Ob der SV Waldhof gegen das Urteil vorgeht, war zunächst noch nicht bekannt.

Grund für die Verhandlung waren die Zuschauer-Ausschreitungen in beiden Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen den KFC Uerdingen, die im Abbruch des Rückspiels am 27. Mai 2018 im Carl-Benz-Stadion gipfelten. Das Aufstiegs-Rückspiel wertete das DFB-Sportgericht mit 2:0 für die Uerdinger, die damit in die 3. Liga aufstiegen.

(th/dls/dpa)