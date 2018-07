DFB statuiert ein Exempel am Waldhof

Der massive Einsatz von Pyrotechnik führte am 27. Mai zum Abbruch der Partie gegen Uerdingen. © PIX

Von unserem Redaktionsmitglied

Thorsten Hof

Frankfurt. Vier lange Stunden wurde im Sitzungsraum drei des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) getagt, dann stand fest: Fußball-Regionalligist SV Waldhof soll wegen den Fan-Ausschreitungen in den Aufstiegsspielen gegen Uerdingen mit einem Minus von drei Punkten in die am 27. Juli beginnende Saison 2018/2019 starten. Zudem wurde der SVW zu

