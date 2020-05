DFB terminiert Spieltage 30 bis 34 in der 3. Liga

Mannheim.Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat die Spieltage 30 bis 34 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Demnach treten die Blau-Schwarzen gegen Viktoria Köln und die SG Sonnenhof an einem Samstag zuhause an. Die Partie gegen den FC Bayern München II rundet den 32. Spieltag an einem Sonntag ab. Auswärts treffen die Buwe dienstags auf den Halleschen FC und eine Woche später am Mittwoch geht es zur Spielvereinigung Unterhaching.

Spiele in der Übersicht

30. Spieltag: Samstag, 06.06.2020, 14 Uhr SV Waldhof – FC Viktoria Köln

31. Spieltag: Dienstag, 09.06.2020, 20.30 Uhr Hallescher FC – SV Waldhof

32. Spieltag: Sonntag, 14.06.2020, 17 Uhr SV Waldhof – FC Bayern München II

33. Spieltag: Mittwoch 17.06.2020, 19 Uhr Spvgg Unterhaching – SV Waldhof

34. Spieltag: Samstag, 20.06.2020, 14Uhr SV Waldhof – SG Sonnenhof Großaspach