Die Euphorie ist zurück bei den Waldhof-Fans

Mannheim. Die Stimmung hat sich gedreht. In einer Umfrage auf dem Internet-Portal dieser Zeitung sind mittlerweile 59 Prozent der Abstimmenden davon überzeugt, dass Fußball-Regionalligist SV Waldhof in dieser Saison im vierten Anlauf den Aufstieg schafft. Das ist der Spitzenwert, seitdem wir die Morgenweb-Nutzer nach den sportlichen Aussichten des Mannheimer Traditionsverein befragen. Mehr als 1100 Fußball-Fans haben bisher ihre Stimme abgegeben.

Der Höhenflug des SVW in dieser Saison - zuletzt hat die Elf von Bernhard Trares sieben Spiele in Folge gewonnen und rangiert mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze - spiegelt sich dabei auch in unserer Umfrage wider. „Diesmal ist viel Bewegung im Stimmungsbild“, berichtet Online-Chef Matthias Schmeing: „Zu Beginn der Saison glaubten noch rund 70 Prozent der Nutzer, dass der Waldhof den Aufstieg nicht schafft. Mittlerweile ist diese Zahl auf 42 Prozent gesunken. So einen niedrigen Wert hatten wir in dieser Saison noch nicht.“ (alex)

