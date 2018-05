Die letzten Zweifel beseitigen

Steinbach im Blick, die Relegation im Hinterkopf: Waldhof-Trainer Bernhard Trares kämpft mit dem SVW um den Aufstieg in die 3. Liga. © Binder

Mannheim.Als er den Zeitrahmen umriss, wie lange die Saison für Fußball-Regionalligist SV Waldhof noch dauern wird, sprach Mittelfeld-Mann Simon Tüting mehrfach von „vier Wochen“. Die Teilnahme an den beiden K.o.-Duellen zum Drittliga-Aufstieg am 24. und 27. Mai ist in den Planungen des Mannheimer Traditionsvereins mittlerweile fest verankert – nach dem Ausrutscher des SC Freiburg II (2:3 gegen FSV

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3362 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.05.2018