Die neue Baustelle im Waldhof-Tor

Mannheim..Patrick Glöckner ließ seiner kryptischen Ankündigung Taten folgen. Als „altmodisch“ hatte der Trainer des SV Waldhof in der Pressekonferenz am Donnerstag die Vorstellung bezeichnet, man müsse stets mit einem Torwart durch die komplette Saison gehen. Ein Wechsel zeichnete sich zum Jahresauftakt in der 3. Fußball-Liga gegen den SC Verl ab, die

...