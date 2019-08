Die ungeliebte Außenbahn

Mannheim. Sein Trainer saß nur einen halben Meter Luftlinie entfernt, doch das hinderte Valmir Sulejmani nicht daran, in der Positionsdebatte um seine Person klar Stellung zu beziehen. „Auf der Außenbahn habe ich zwar früher auch schon mal gespielt, aber das ist nicht mehr so meins. Da fehlt mir die Schnelligkeit. Auf der Mittelstürmer-Position bin ich besser aufgehoben“, sagte der 23-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Fußball-Drittliga-Duell des SV Waldhof gegen den TSV 1860 München (Montag, 19 Uhr, Carl-Benz-Stadion).

In den beiden ersten Spielen hatte Coach Bernhard Trares seinen besten Torjäger der Vorsaison auf die linke Außenbahn beordert und Neuzugang Kevin Koffi zentral stürmen lassen. Erst beim 1:1 am Mittwoch in Magdeburg durfte der Deutsch-Kosovare wieder auf seiner angestammten Position beginnen - und erzielte mit einer starken Aktion prompt den Ausgleich.

Vieles spricht dafür, dass Sulejmani auch gegen die Münchner Löwen wieder als Mittelstürmer beginnt. Er soll dabei mithelfen, dass nach drei Unentschieden zum Auftakt der erste Sieg für den Aufsteiger aus Mannheim herausspringt. „Heimspiele will man immer gewinnen. Wir haben eine Super-Energie und den großen Glauben, dass wir 1860 schlagen können“, erklärte Trares vor der Partie gegen seinen Ex-Club, für den er als Profi zwischen 1991 und 1997 133 Partien bestritt. „Ich freue mich auf die Begegnung, weil ich sehr gute Erinnerungen an den Verein habe“, sagte der Heppenheimer am Donnerstag.

Über 9000 Tickets verkauft

Große Vorfreude auf das Traditionsduell unter Flutlicht herrscht auch beim Waldhof-Anhang. Über 9000 Karten sind insgesamt bereits verkauft, 1600 Fans der Münchner haben sich trotz der langen Anreise an einem Werktag ihre Tickets gesichert. Die Löwen haben mit einem 3:0-Heimsieg gegen Zwickau unter der Woche Selbstvertrauen getankt und glauben an ihre Chance in Mannheim.

Auch SVW-Trainer Trares rechnet mit der nächsten äußerst umkämpften Partie. „Die Liga ist total ausgeglichen. Es ist gefühlt egal, gegen wen man spielt. Es gibt ein sehr breites Mittelfeld, in dem die Mannschaften sehr eng beisammen sind“, sagte der 53-Jährige. Mittendrin in dieser Gruppe befindet sich auch der Waldhof, der nach drei Remis in drei Partien zwar noch ungeschlagen ist, aber eben auch weiter auf den ersten Sieg wartet.

Ist das Glas eher halb voll oder halb leer nach diesem Saisonstart? „Halb voll“, meinte Trares. „Wir haben nicht verloren, obwohl wir zweimal auswärts ran mussten. Die Auftritte waren alle gut. Natürlich hätten wir uns Zuhause gegen Meppen einen Sieg gewünscht, aber von der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, sind wir zufrieden“, betonte der 53-Jährige.

Gegen 1860 kehrt der zuletzt grippekranke Arianit Ferati zurück ins Team, während Mohamed Gouaida sich in Magdeburg wie befürchtet eine Muskelzerrung zugezogen hat und zwei Wochen ausfällt. „Das ist schade, weil er sich gerade reingekämpft hatte. Wir könnten ihn mit seiner Erfahrung gut gebrauchen“, sagte Trares über den Neuzugang aus Sandhausen, der in Mannheim bisher mehr beim Arzt als auf dem Trainingsplatz war.

Richten muss es stattdessen Flutlicht-Experte Sulejmani, der seinem ersten Tor in der 3. Liga am Montag weitere folgen lassen möchte. „Abendspiele liegen mir ein bisschen mehr“, sagte er. Auch an der Positionsfrage dürfte es nicht scheitern. Trares hat nach dem Remis von Magdeburg angedeutet, dass das Experiment mit Sulejmani auf der offensiven Außenbahn nur noch in Notfällen umgesetzt werden soll.

